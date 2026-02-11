Simone Marchetti l' editoriale | In un mondo di Trump meglio essere Bad Bunny

Durante il suo spettacolo al Super Bowl in California, Bad Bunny ha regalato un momento di musica e colore, dimostrando che l’amore può superare anche le tensioni più forti. Lo show ha fatto uscire il pubblico di bocca aperta, lasciando alle spalle le polemiche e mostrando il potere del talento e della passione. Per un attimo, il mondo si è fermato a guardare un artista che ha scelto di portare gioia, invece di divisione.

Questo articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. Più della cerimonia delle Olimpiadi invernali di Milano, il suo Halftime Show a Santa Clara, in California, è stato il manifesto di quello che manca alla politica attuale, all'orrenda visione degli Epstein Files, alla scoperta di un mondo di tecnocrati che vuole la democrazia europea morta e anche a certa politica italiana che si sveglia solo quando c'è da difendere un comico che decide di non andare a Sanremo (mentre invece ci mette settimane per rispondere ai danni del clima in Sicilia o resta completamente silente di fronte a drammi, guerre, dazi, stipendi fermi al palo e inflazione crescente).

