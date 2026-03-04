Simone Marchetti l' editoriale | Un mondo oltre le regole

Nel nuovo numero, si affrontano vari temi tra cui le guerre attualmente in corso, l’attacco all’Iran, il conflitto tra genitori e insegnanti e le problematiche legate all’intelligenza artificiale fuori controllo. L’editoriale propone una riflessione su queste questioni, offrendo un quadro aggiornato degli eventi e delle tensioni più recenti senza entrare in analisi o interpretazioni.

Questo articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 11 di Vanity Fair in edicola fino al 10 marzo 2026. Stiamo vivendo un particolare momento dove il populismo, a tutti i livelli, si sta sostituendo alle leggi che i popoli hanno conquistato dopo secoli di battaglie, di sofferenze, di conquiste e di libertà. Dai potenti della Terra, siano essi capi di Stato o presidenti e proprietari delle grandi aziende tecnologiche, ai comuni cittadini, siano essi genitori, figli o insegnanti, tutti o molti pensano di fare il giusto muovendosi al di fuori delle regole che hanno retto l’equilibrio del mondo fino a oggi. In questo numero di Vanity Fair proviamo a spiegarvi nel dettaglio non solo quello che sta succedendo ma perché e soprattutto in che direzione ci sta portando. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Simone Marchetti, l'editoriale: In un mondo di Trump, meglio essere Bad BunnyQuesto articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026.

Simone Marchetti, l'editoriale: Ascoltare, restare, vivereIl sommario di questo numero di Vanity Fair potrebbe essere riassunto in tre verbi all'infinito: ascoltare, restare, vivere.

