Due sorelle sono state denunciate per aver aggredito una ragazza con un cane di grossa taglia, un rottweiler. Secondo quanto ricostruito, le giovani hanno litigato con l’amichetta e le hanno scagliato contro il cane, provocandole una ferita grave alla gamba. La vittima è stata portata in ospedale, dove si trova in condizioni che non mettono in pericolo la vita. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine.

Hanno deciso di scatenare contro un'amichetta un rottweiler al culmine di una furiosa lite. È successo a Porto Cesareo, a nord di Gallipoli nella costa ionica del Salento. Un'aggressione brutale al termine della quale la vittima, una 13enne residente nell'hinterland leccese, avrebbe rimediato gravi ferite a una gamba. La procura per i minorenni di Lecce ha ipotizzato il reato di tentato omicidio nei confronti di due sorelle, una 15enne e una 17enne., Lo scontro è scoppiato nella serata di domenica, quando le ragazze stavano trascorrendo del tempo con alcuni amici nella località pugliese. Dalle ricostruzioni degli inquirenti non sarebbe ancora emerso il motivo del diverbio, che sicuramente però è stato molto acceso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lecce, litigano con un'amichetta e le scatenano contro il loro rottweiler: sorelle accusate di tentato omicidio

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