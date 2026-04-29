Lunedì sera su un lungomare nella provincia di Lecce, una ragazzina di 12 anni è stata attaccata al polpaccio da un cane di grossa taglia durante una lite con la proprietaria del rottweiler. La discussione tra le due giovani si è svolta in strada e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere collegata a episodi di bullismo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla vittima.

Litiga con la proprietaria di un rottweiler e il cane l’ azzanna alla gamba: è accaduto a una ragazzina di 12 anni lunedì sera sul lungomare di Porto Cesareo in provincia di Lecce. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la proprietaria del molosso – una quindicenne – avrebbe avuto degli screzi con l’altra ragazzina. Le due, entrambe in compagnia di altre persone, si sarebbero incrociate per caso e avrebbero iniziato a litigare per strada dandosi anche qualche spintone. A un certo punto, per motivi ancora da chiarire, il cane si sarebbe avventato al polpaccio della dodicenne. Soccorsa immediatamente da alcuni passanti, la giovane è stata portata all’ ospedale di Lecce ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico su ferite che sono state giudicate guaribili in circa venti giorni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due ragazzine litigano per strada e il rottweiler di una azzanna il polpaccio dell’altra, Ipotesi bullismo

Notizie correlate

“Una cosa è il bullismo e un’altra è litigare. Il litigio fa parte dell’esperienza sociale”, Daniele NovaraQuando Daniele Novara affronta il tema del bullismo, parte da una distinzione che ritiene essenziale.

Due attori dodicenni litigano sul set di “Harry Potter”: protocollo anti bullismo attivato da Warner Bros.Si è aperto un caso spinoso sul set della serie reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Montecchio. Litigano per una ragazza davanti alla scuola, 14enne estrae una mannaia; LITIGANO PER UNA RAGAZZA: SPUNTA UNA MANNAIA DAVANTI A SCUOLA, DENUNCIATO 14ENNE.

Lite per motivi sentimentali, due ragazzini accoltellatiUna lite per motivi sentimentali, un coltello, due ragazzi feriti. È la sintesi di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo Via Spiaggia, nei pressi del Porto di Marina Grande, dove i Carabi ... internapoli.it