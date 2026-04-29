A Lecce, una ragazza di 13 anni è stata aggredita da un cane di razza rottweiler mentre passeggiava con la sorella di 17 anni, che teneva il guinzaglio. La polizia ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, seguendo le prime ricostruzioni dei fatti. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale; al momento, le sue condizioni non sono state rese note.

La 15enne che portava al guinzaglio il cane non sarebbe stata sola, ma era accompagnata dalla sorella di 17 anni. In un video, presentato insieme alle denunce, si vedrebbero le dinamiche dell’attacco Aggiornamenti su un caso avvenuto nei giorni scorsi che riguarda una13enne aggredita da un rottweiler a Porto Cesareo (Lecce). Da quanto è uscita la notizia, nell’aria si avvertiva la possibilità di una denuncia da parte della famiglia della giovane nei confronti della 15enne che portava a guinzaglio il cane. Una possibilità che è divenuta realtà quandosono state presentate due denunce per l’accaduto. Secondo i nuovi aggiornamenti,la 15enne non era sola, ma si trovava insieme alla sorella 17enne.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lecce, 13enne aggredita da un rottweiler: aperta inchiesta per tentato omicidio

Notizie correlate

13enne azzannata da un rottweiler a Porto Cesareo: video shock e denunce per tentato omicidioUna giovane è stata aggredita da un cane nel leccese e il caso è ora finito all’attenzione della Procura di Lecce.

Lecce, litigano con un'amichetta e le scatenano contro il loro rottweiler: sorelle accusate di tentato omicidioHanno deciso di scatenare contro un'amichetta un rottweiler al culmine di una furiosa lite.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il rottweiler sguinzagliato di proposito contro la 13enne: denunciate due minorenni per tentato omicidio; Porto Cesareo, dodicenne aggredita da un rottweiler: prognosi di 20 giorni; Dodicenne aggredita da rottweiler, due sorelle minorenni denunciate per tentato omicidio; Porto Cesareo, 13enne morsa da un rottweiler dopo una lite per strade, parte la denuncia: Il cane aizzato da due sorelle di 15 e 17 anni.

Il rottweiler sguinzagliato di proposito contro la 13enne: denunciate due minorenni per tentato omicidioSarebbe stato aizzato intenzionalmente da due sorelle di 15 e 17 anni, durante una lite a Porto Cesareo, il cane di grossa taglia che ha aggredito una ragazzina, ferendola alla gamba. La scena, ripres ... lecceprima.it

Salento, 13enne attaccata da un rottweiler: era una spedizione punitivaUna dodicenne è stata aggredita e ferita da un cane di razza rottweiler nella serata di ieri a Porto Cesareo. La bambina, trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stata sottoposta a ... msn.com

L’U.S. Lecce, insieme all’associazione “Un’azione per un sorriso”, presenta l’asta per le maglie indossate e autografate dai nostri calciatori in occasione della 31ª giornata di campionato con l’Atalanta. Ogni maglia custodisce un dettaglio speciale: la personali - facebook.com facebook

L'Under 18 di Fautario ribalta il Lecce e torna in vetta al campionato x.com