13enne azzannata da un rottweiler a Porto Cesareo | video shock e denunce per tentato omicidio

Una ragazzina di 13 anni è stata aggredita da un cane di razza rottweiler a Porto Cesareo. L’incidente ha suscitato scalpore dopo la diffusione di un video che mostra la scena. La famiglia della vittima ha presentato delle denunce, parlando di un tentato omicidio. La Procura di Lecce ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto.

Una giovane è stata aggredita da un cane nel leccese e il caso è ora finito all’attenzione della Procura di Lecce. La 13enne azzannata rottweiler Porto Cesareo è ricoverata dopo un intervento chirurgico, mentre emergono elementi che trasformano l’episodio in qualcosa di ben più grave di un incidente. Secondo le denunce presentate, il cane sarebbe stato aizzato contro la ragazza durante una lite tra adolescenti. La dinamica: lite tra giovanissime e l’aggressione. L’episodio si è verificato nella serata di domenica nel centro della località ionica. La 13enne si trovava con alcuni amici quando è scoppiato un diverbio con due sorelle di 15 e 17 anni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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