Il calciomercato estivo si infiamma intorno a Rafael Leao, attaccante portoghese di 24 anni in forza al Milan da sette stagioni. Recenti indiscrezioni indicano un interesse del Manchester United nei confronti del giocatore, alimentando voci di un possibile trasferimento. La situazione attuale vede il club inglese impegnato in un sondaggio per capire la disponibilità del calciatore e le condizioni di un eventuale accordo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in vista della sessione estiva di calciomercato il Manchester United è tornato a pensare a Rafael Leão, attaccante del Milan, quale rinforzo per il suo reparto d'attacco. Ai 'Red Devils', infatti, serve un giocatore che garantisca la superiorità numerica a sinistra, alternandosi con Matheus Cunha. La prima scelta del club inglese è Morgan Rogers dell'Aston Villa, ma costa 100 milioni di euro. Quindi, un agente FIFA ha già sondato il terreno, per conto dello United, con il procuratore di Leão e con il Milan per capire i margini di manovra per questa operazione. E, secondo il quotidiano sportivo nazionale, ha capito che non solo Leão non è più considerato incedibile, ma che può partire per un'offerta a partire da 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao, sondaggio del Manchester United: la posizione del Milan e del giocatore

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