Un recente post sui social ha diviso i tifosi del Milan, incentrato su un commento di Leao riguardo alla partita di Champions tra Psg e Bayern. Con un semplice emoji di applausi, l’attaccante ha espresso la sua opinione, attirando diverse reazioni tra i sostenitori. La pubblicazione ha raccolto sette commenti, creando un dibattito tra gli utenti che seguono le vicende sportive del club.

? Cosa sapere Leao commenta su X il match Champions tra Psg e Bayern con emoji di applausi.. Il post genera 7.000 condivisioni e divide i tifosi del Milan sul rendimento.. Il portoghese Leao ha scatenato un acceso dibattito tra i sostenitori rossoneri su X dopo aver commentato lo spettacolare 5-4 tra Psg e Bayern nella semifinale d’andata di Champions League, definendo quel duello come il vero calcio seguito da emoji di applausi. L’attaccante, che ha recentemente deciso di sospendere l’attività sulla propria pagina Instagram, è tornato a farsi notare sui social attraverso una piattaforma diversa, dove le sue parole hanno generato una reazione immediata e massiccia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leao scuote il Milan: quel post sulla Champions che divide i tifosi

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