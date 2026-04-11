Dopo la sconfitta contro l’Udinese, l’allenatore del Milan ha commentato la situazione della squadra. Ha spiegato che, una volta perso l’obiettivo scudetto, si verifica un momento di rilassamento che può mettere a rischio la qualificazione in Champions League. In merito ai fischi dei tifosi, Allegri ha risposto con parole dirette, senza ulteriori dettagli. La squadra si trova ora in una fase di riflessione.

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© Calcionews24.com - Allegri post Milan Udinese: «Quando perdi l’obiettivo scudetto hai un momento di rilassamento, la Champions è a rischio! Sui fischi dei tifosi rispondo così»

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