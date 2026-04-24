Leao via dal Milan? Si muove il Manchester United! Lo scenario dopo i fischi di San Siro

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci di un possibile trasferimento di Rafael Leao dal Milan al Manchester United. La situazione si è complicata dopo i fischi dei tifosi durante la partita contro la Juventus, che ha portato a un rallentamento nelle trattative per il rinnovo di contratto. La sfida tra Milan e Juventus potrebbe influenzare le decisioni dei prossimi mesi, mentre le trattative tra il giocatore e il club inglese continuano a proseguire.

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