leadership femminile crescono i numeri ma resistono i vecchi schemi

In Italia, il numero di donne che ricoprono ruoli di leadership nelle aziende cresce, anche se le strutture manageriali restano in gran parte ancorate a modelli tradizionali. Mentre le statistiche indicano un miglioramento in termini di rappresentanza femminile, molte pratiche e abitudini manageriali continuano a seguire schemi consolidati che rallentano il cambiamento. Questa discrepanza tra dati e cultura si riscontra in vari settori del sistema economico nazionale.

Roma, 29 aprile 2026 – La leadership femminile avanza nelle imprese italiane, ma la cultura manageriale continua a muoversi più lentamente dei numeri. Cresce la presenza delle donne nei ruoli decisionali; resta più faticosa la revisione dei modelli con cui le aziende misurano autorevolezza, efficacia e capacità di comando. È la fotografia che emerge dal report ‘Leadership in trasformazione: tra visione strategica e governo del cambiamento’ di Wyser, brand globale di Gi Group Holding specializzato nella ricerca e selezione di profili manageriali ed executive. Il dato più indicativo riguarda la percezione del tema: il 40% dei manager considera il dibattito sulla leadership femminile più una moda legata al politicamente corretto che una reale questione di equità organizzativa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Leadership femminile in azione | Le parole di Marzia Lugli

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