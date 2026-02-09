Lavoro femminile in Toscana crescono gli impieghi ma disuguaglianze ancora forti

In Toscana, più donne trovano impiego rispetto a qualche anno fa. Tuttavia, le differenze tra uomini e donne nel mondo del lavoro sono ancora evidenti. Le disparità di genere non sono scomparse, e molte donne continuano a lottare per ottenere le stesse opportunità.

La partecipazione femminile al mercato del lavoro in Toscana cresce, ma la parità resta ancora lontana. È quanto emerge dalla nuova indagine dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), che fotografa le disuguaglianze di genere nella regione, mettendo in luce.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Toscana Lavoro Economia toscana in frenata. Tengono lavoro ed export, crescono i divari tra territori L’economia toscana nel terzo trimestre del 2025 evidenzia un rallentamento, con alcuni settori che mostrano segnali di stabilità. Toscana, crescono femminicidi e morti sul lavoro: il porto di Livorno snodo della droga In Toscana, i femminicidi sono aumentati. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Toscana Lavoro Argomenti discussi: Lavoro femminile in Toscana, crescono gli impieghi ma disuguaglianze ancora forti; Occupazione femminile, troppe disuguaglianze. Gender gap al 14%; Donne ieri, oggi, domani. L’analisi sul lavoro femminile; In Toscana persistono differenze fra lavoratori e lavoratrici. Lavoro femminile in Toscana, crescono gli impieghi ma disuguaglianze ancora fortiIl report riporta come cresca l’occupazione femminile, su cui pesano salari più bassi, precarietà e carichi di cura. Il gap con gli uomini resta ampio soprattutto tra i 30 e i 49 anni ... firenzetoday.it La lunga strage sul lavoro: in Toscana 67 morti in un anno. Più infortuni tra le donne e personale di coloreLieve miglioramento dei dati complessivi, ma sono rassicuranti soltanto in apparenza: dinamiche complesse, squilibri territoriali, fragilità sociali ... corrierediarezzo.it Lavoro femminile in Toscana, crescono gli impieghi ma disuguaglianze ancora forti x.com Atlete e Staff della Selezione Femminile al lavoro questa mattina a Villanova Ringraziamo Polisportiva 4Ville per l’ospitalità #fipavmodena I Anderlini I Basser Volley I PGS FIDES Casinalbo I facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.