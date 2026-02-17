Setola ha spiegato che i sabotaggi alle ferrovie avvengono principalmente attraverso i cavi, non i treni stessi. La causa è il tentativo di paralizzare il sistema di segnalamento, che quando viene disattivato blocca tutto il traffico ferroviario. Le azioni dimostrano come vecchi metodi di sabotaggio si adattino a nuove tecnologie, creando danni concreti alla circolazione.

Il sabotaggio corre lungo i binari ma viaggia, soprattutto, sui cavi. Non serve colpire un convoglio: basta mettere fuori uso il segnalamento e la circolazione si ferma. È una strategia a basso costo e ad alto rendimento mediatico, già vista in passato e tornata d’attualità con i recenti danneggiamenti alla rete ferroviaria. Per capire natura e prospettive del fenomeno cui stiamo assistendo da giorni che ha coinvolto diverse linee dell’alta velocità in particolare, Formiche.net ha parlato con il professor Roberto Setola, direttore del Master in Homeland Security dell’Università Campus Bio-Medico di Roma ed esperto di protezione delle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vecchi schemi, nuove saldature (antagoniste). Setola spiega cosa c’è dietro i sabotaggi alle ferrovie

Un altro colpo alle ferrovie. Dopo i sabotaggi, cavi tranciati a Bologna: cosa è successoDue notti dopo gli attacchi con ordigni incendiari durante l’apertura delle Olimpiadi, a Bologna si torna a parlare di sabotaggi.

Giochi, escalation anarchica. Nuovi sabotaggi alle ferrovieGli anarchici hanno causato nuovi sabotaggi alle ferrovie, provocando un blocco totale della circolazione dei treni ieri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.