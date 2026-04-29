Leadership cooperativa | EDRA Costruzioni guida i nuovi standard

L'avvocato Luca Antonietti rappresenta EDRA Costruzioni alla sessione di Legacoop a Roma, un evento che coinvolge figure del settore cooperativo. La partecipazione della società senigallese si inserisce in un percorso di definizione di nuovi parametri formativi destinati a rafforzare le competenze di chi ricopre ruoli di leadership nelle cooperative. La discussione si concentra su aspetti legati allo sviluppo di competenze e standard professionali nel settore.

? Cosa sapere L'avv. Luca Antonietti rappresenta EDRA Costruzioni alla sessione Legacoop di Roma.. La partecipazione senigallese definisce i nuovi standard formativi per la leadership cooperativa.. A Roma, presso la sede nazionale di Via Guattani, l’avv. Luca Antonietti ha rappresentato EDRA Costruzioni durante la prima sessione di co-progettazione della Scuola Internazionale di Legacoop, segnando il coinvolgimento diretto di una realtà senigallese nella definizione dei nuovi standard formativi per le leadership cooperative nazionali. L’incontro, che si è svolto nella Sala Basevi e ha l’apertura dei lavori da parte del Presidente Simone Gamberini, ha riunito circa trenta organizzazioni selezionate da tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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