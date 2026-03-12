Egna | 118 case sociali nuovi standard di comfort e luce

A Egna, in provincia di Bolzano, le chiavi dei nuovi alloggi gestiti dall'Istituto per l'Edilizia Sociale sono state ufficialmente consegnate alle famiglie selezionate. L'evento si è svolto nel complesso residenziale di via Roma 12A, dove due edifici ospitano una dozzina di appartamenti pronti per l'abitazione. Questa consegna porta a 118 il numero totale di unità abitative sociali gestite dall'Ipes nel comune di Egna, rappresentando un passo concreto verso la realizzazione del diritto alla casa. Le famiglie beneficiarie, scelte tramite la graduatoria provinciale, possono ora prendere possesso degli spazi progettati con particolare attenzione alla luminosità e al comfort abitativo.