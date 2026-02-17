Il prefetto Luca Rotondi ha deciso di prolungare fino al 15 marzo le restrizioni nelle zone rosse di Bergamo, motivando la misura con la presenza ancora di comportamenti illegali. La decisione riguarda alcune vie della città dove si registrano spesso episodi di tensione e comportamenti pericolosi. In queste aree, resta vietato sostare a persone che si mostrano aggressive o moleste. La scelta mira a controllare meglio la situazione e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

SICUREZZA. L’ordinanza del prefetto Luca Rotondi ha prolungato di un altro mese la misura in alcune vie della città, con il divieto di stazionamento per «soggetti aggressivi, minacciosi o molesti». Nonostante gli «apprezzabili e significativi effetti derivanti dal rafforzamento dei servizi di controllo del territorio e dei provvedimenti adottati» si registrano ancora situazioni «connotate da imprevedibilità» e «fenomeni di recrudescenza delle criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza». Sussistono inoltre « dinamiche di illegalità e fenomeni di marginalità » nonché «aggregazioni giovanili talvolta connotate da comportamenti aggressivi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, «zone rosse» prorogate fino al 15 marzo: «Sussistono dinamiche di illegalità»

