Le autorità hanno deciso di prorogare le zone rosse fino al 30 settembre, includendo anche San Donato Milanese. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine, che si è tenuta oggi a Milano. La misura interessa diverse aree della città e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di mantenere controlli più stretti sul territorio.

Milano, 18 marzo 2026 – Si è svolto oggi, a Milano, il Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Claudio Sgaraglia, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, il sindaco di Milano, Beppe Sala, il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti e il sindaco di San Donato Milanese, Giovanni Squeri. Nel corso della riunione sono state individuate e prorogate le 'zone rosse' con misure straordinarie di controllo del territorio "nelle aree urbane più sensibili di Milano, Rozzano e San Donato Milanese (cosiddette zone a vigilanza rafforzata previste dall'art. 4 del recente decreto legge n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zone rosse prorogate fino al 30 settembre: attive anche a San Donato Milanese

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