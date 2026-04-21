Il film “Le vite degli altri” di Florian Henckel von Donnersmark racconta la vita nella Germania Est attraverso le intercettazioni dei Servizi. La narrazione si concentra sulla figura di una spia e sulle persone che monitorava, mostrando come le comunicazioni e le emozioni di ciascuno venissero ascoltate e osservate. La storia si sviluppa tra parole, sospiri e momenti di tensione, creando un ritratto della società e delle sue tensioni nell’epoca.

“Le vite degli altri“ di Florian Henckel von Donnersmark è il ritratto della Germania Est: parole, sospiri, emozioni intercettati dai Servizi, la vita della spia s’intreccia con quella degli spiati. Quasi un viaggio negli archivi della Stasi. Ma cosa c’è di più attuale della privacy violata? Nel pezzo del 26 luglio 2007, firmato da, storico corrispondente dalla Germania, il ritratto di Ulrich Mühe, volto dell’agente Stasi protagonista del film, scomparso allora a 54 anni. A chi gli chiedeva come avesse saputo rendere con tale efficacia il personaggio di un agente della Stasi, Ulrich Mühe rispondeva, ironico e serio: "Mi basta ricordare". La vita e la finzione si confondono nella biografia dello straordinario protagonista de “Le vite degli altri“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le vite degli altri. La Stasi che c’è in ognuno di noi

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