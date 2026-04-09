I Malamore live al Retroscena con il loro nuovo album Le vite degli altri
Sabato 11 aprile 2026, il locale Retroscena a Ceglie Messapica ospiterà il concerto dei Malamore, una band nota nel panorama indie-pop e alternative italiana. L’evento partirà alle ore 22:00 e vedrà la presentazione dal vivo del loro nuovo album intitolato
CEGLIE MESSAPICA - Sabato 11 aprile 2026, a partire dalle 22:00, il Retroscena di Ceglie Messapica ospiterà il live dei Malamore, realtà tra le più intriganti e originali della scena indie-pop e alternative italiana.Per la band di Veglie (Lecce) si tratta di un ritorno: il trio composto da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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