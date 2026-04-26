L'Under 19 Eccellenza del Pistoia Basket 2000 ha subito una sconfitta contro l’Olimpia Milano, proseguendo il suo cammino nelle fasi finali della stagione. Nonostante il risultato, l’obiettivo di qualificarsi alle Finali Nazionali rimane ancora possibile, con un’ultima vittoria che potrebbe risultare decisiva. La squadra continua a lottare per mantenere aperta questa opportunità, mentre le altre formazioni della categoria affrontano le ultime gare del campionato.

Prosegue il percorso delle giovanili del Pistoia Basket 2000 in questa parte finale di stagione. Non sorride l’ Under 19 Eccellenza, che non vede ancora compromesso l’obiettivo di accedere direttamente alle Finali Nazionali e a cui potrebbe bastare un ultimo successo per tagliare il traguardo. Anche il secondo confronto con l’ Olimpia Milano non ha sorriso ai ragazzi di coach Filippo Miniati, che ad Assago si sono dovuti arrendere alla forza dei meneghini (finale 105-73, parziali 28-20, 61-38, 85-55). Una gara purtroppo subito scivolata via dalle mani dell’Under 19 Eccellenza, che ha patito il confronto fisico con una delle realtà più attrezzate del ponorama nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Under 19 Eccellenza ko con l’Olimpia Milano. Le finali nazionali dirette sono ancora possibili

Under19 Eccellenza: Oscom Milano3-Olimpia Milano

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