Sanremo 2026 al via con polemica Katia Ricciarelli | 18 anni di vita con Baudo non contano?

Katia Ricciarelli ha criticato aspramente la durata delle sue collaborazioni con Baudo, chiedendosi se gli 18 anni di lavoro siano stati considerati. La cantante ha espresso il suo disappunto durante una conferenza stampa, sottolineando come il tempo passato insieme non sia stato valutato adeguatamente. La polemica si è accesa tra le parole di Ricciarelli e i commenti di altri protagonisti del festival, alimentando il nervosismo attorno all’evento. La discussione continua a far discutere tra gli addetti ai lavori.

Nella prima conferenza stampa di Sanremo 2026, Fiorello ha augurato a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della settantaseiesima edizione del Festival, tante polemiche. Questo Sanremo è diverso da tutti gli altri: è il primo senza Pippo Baudo, “padre” della kermesse così come la conosciamo oggi. E, proprio per la dedica a Baudo, Katia Ricciarelli ha voluto commentare la sua assenza a Sanremo. Katia Ricciarelli, il mancato invito a Sanremo 2026 per ricordare Pippo Baudo. Carlo Conti è stato chiaro, e lo è da mesi: Sanremo è dedicato a Pippo, colui che ha innovato il Festival fino a renderlo una ricetta “collaudata”, con le varie serate e le immancabili polemiche che arricchiscono lo spettacolo, anche se al centro di tutto rimane sempre la musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

