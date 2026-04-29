Le specialità campane conquistano il Canada | pizzelle e prelibatezze straordinarie in vetrina

Le specialità gastronomiche della regione campana sono state presentate al Sial Canada, evento dedicato all’agroalimentare. Tra le proposte in esposizione ci sono le pizzelle e altre prelibatezze tipiche, che hanno attirato l’attenzione dei visitatori. La partecipazione si inserisce nel progetto di promozione delle produzioni locali italiane all’estero, con un focus sul mercato canadese. La manifestazione si è svolta in una location dedicata alla promozione internazionale del settore agroalimentare.

"> Campania Eccellenza Agroalimentare: Partecipazione al Sial Canada. La Regione Campania porta avanti la sua missione di promuovere l’eccellenza agroalimentare italiana all’estero. Attualmente, è presente al Sial Canada, l’evento di riferimento per il settore agroalimentare in Nord America che si svolge a Montreal, fino al primo maggio. Questa importante iniziativa si inserisce all’interno del Programma di Valorizzazione Agroalimentare della Regione Campania, volto a potenziare le opportunità per le piccole e medie imprese locali. Maria Carmela Serluca, assessora all’Agricoltura, sottolinea che “la partecipazione al Sial Canada e all’iniziativa TuttoPizza World è un passo fondamentale per rafforzare la nostra presenza nel mercato nordamericano”.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Le specialità campane conquistano il Canada: pizzelle e prelibatezze straordinarie in vetrina. Notizie correlate TuttoPizza World: le eccellenze campane al “SIAL” CanadaRafforza la propria strategia di internazionalizzazione del comparto agroalimentare, la Regione Campania, partecipando al SIAL Canada, principale... Leggi anche: Napoli: la città della dolcezza, specialità irresistibili che conquistano il palato mondiale.