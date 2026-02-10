Napoli | la città della dolcezza specialità irresistibili che conquistano il palato mondiale
Napoli si conferma la capitale italiana dei dolci. Le pasticcerie del centro sono prese d’assalto da chi cerca una sfida tra sfogliatelle, babà e pastiere. I turisti si fermano a ogni angolo, assaporando le specialità che rendono questa città famosa nel mondo. La tradizione dolciaria napoletana continua a conquistare i palati di tutti, dai locali agli stranieri.
"> Napoli: La Capitale dei Dolci in Italia. Napoli si conferma come la città più golosa d’Italia, conquistando il primo posto nella classifica nazionale per fatturato e numero di imprese attive nel settore dolciario. Secondo l’ultimo bilancio del Registro delle Imprese, divulgato da Il Mattino, il capoluogo campano ha messo a segno risultati straordinari, evidenziando una tradizione culinaria che continua a prosperare e innovarsi. Un Settore Fiorente: Fatturato e Imprese. Con un fatturato che ha raggiunto l’incredibile cifra di 8 miliardi di euro nell’ultimo anno, le aziende dolciarie di Napoli hanno superato le aspettative, confermandosi il fulcro della pasticceria italiana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Napoli Dolci
Ultime notizie su Napoli Dolci
Argomenti discussi: Le avventure della città di Santa Chiara e dei suoi abitanti; Napoli, Teatro Bellini: La città dei vivi; Napoli, una città che parla greco: tre giorni per riscoprire le radici di Neapolis; La città e il nuovo Piano regolatore: Napoli sarà per soli ricchi?.
Radio Tutto Napoli è già live dal Maradona: alle 18 parte Difendo la cittàProsegue la lunga giornata su Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Sta per partire il sesto e (solitamente) ultimo format, non ... tuttonapoli.net
Napoli, stadio Maradona arriva la Figc: «La città si candida per una semifinale»Oggi alle 13 la riunione operativa tra Comune - con il sindaco Gaetano Manfredi - e i delegati della Figc sulla candidatura di Napoli con lo stadio Maradona a Euro 2032. In estate ... ilmattino.it
“Napoli è un paradiso terrestre”: Kim Kardashian se ne innamora La bellezza di Napoli continua a conquistare anche oltre l’oceano. A raccontarlo è Kim Kardashian, che non nasconde il suo entusiasmo per la città. “Amo Napoli! Il cibo, la moda, tutto bellissim - facebook.com facebook
A #Napoli come in altre grandi città italiane il diritto alla casa è sotto attacco. Sempre più affitti brevi a prezzi sempre più alti. Quello che rimane per chi ha bisogno di una casa per vivere è poco. @PossibileNapoli su @fanpage (Grazie @ciropellegrino) x.com
