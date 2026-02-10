Napoli | la città della dolcezza specialità irresistibili che conquistano il palato mondiale

Napoli si conferma la capitale italiana dei dolci. Le pasticcerie del centro sono prese d’assalto da chi cerca una sfida tra sfogliatelle, babà e pastiere. I turisti si fermano a ogni angolo, assaporando le specialità che rendono questa città famosa nel mondo. La tradizione dolciaria napoletana continua a conquistare i palati di tutti, dai locali agli stranieri.

"> Napoli: La Capitale dei Dolci in Italia. Napoli si conferma come la città più golosa d’Italia, conquistando il primo posto nella classifica nazionale per fatturato e numero di imprese attive nel settore dolciario. Secondo l’ultimo bilancio del Registro delle Imprese, divulgato da Il Mattino, il capoluogo campano ha messo a segno risultati straordinari, evidenziando una tradizione culinaria che continua a prosperare e innovarsi. Un Settore Fiorente: Fatturato e Imprese. Con un fatturato che ha raggiunto l’incredibile cifra di 8 miliardi di euro nell’ultimo anno, le aziende dolciarie di Napoli hanno superato le aspettative, confermandosi il fulcro della pasticceria italiana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

