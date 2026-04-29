Le scommesse Per i bookmakers il Picchio è tra i grandi protagonisti

L’Ascoli si prepara ad affrontare i playoff di serie C, che inizieranno domenica 3 maggio. Secondo i bookmaker, la squadra è tra le favorite per la vittoria finale, rafforzando l’attesa attorno alle sfide che si svolgeranno nelle prossime settimane. La formazione ha concluso la stagione regolare in una posizione di rilievo, attirando l’interesse di chi scommette sul calcio italiano.

L’Ascoli sarà la grande favorita dei prossimi playoff di serie C che prenderanno ufficialmente il via domenica 3 maggio. A dirlo sono i bookmakers che, in vista della fitta serie di scontri capaci di mettere in palio l’ultimo pass per la B, hanno stilato le quote relative alle squadre che scenderanno in campo per cercare di conquistare la promozione. In pole su tutti spicca la squadra allenata da Tomei che proprio qualche giorno fa ha chiuso la regular season con la bellezza di 77 punti. Nel testa a testa con l’Arezzo purtroppo i bianconeri hanno pagato a caro prezzo il ko di Campobasso per 1-0, ma l’eventuale vittoria all’Axum Molinari Stadium non sarebbe stata comunque utile visto il successo dei toscani sulla Torres per 3-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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