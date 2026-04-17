L’Amstel Gold Race 2026 si avvicina e i bookmaker hanno già reso note le quote per le scommesse, con Evenepoel in testa tra i favoriti. Gli appassionati di ciclismo attendono con entusiasmo questa classica delle Ardenne, che si svolgerà in un’edizione caratterizzata da un percorso diverso rispetto al passato. La competizione promette di regalare momenti intensi, anche se ancora non sono state ufficializzate tutte le squadre partecipanti.

Gli appassionati sono pronti a godersi una delle settimane più affascinanti dell’anno nel contesto di uno scenario radicalmente diverso rispetto a quello ammirato finora, ma con la certezza di poter offrire uno spettacolo altrettanto entusiasmante. Si corre domenica 19 aprile l’Amstel Gold Race, primo atto del tradizionale Trittico delle Ardenne. Remco Evenepoel della Red Bull – BORA – hansgrohe sembra il favorito assoluto per la vittoria finale. La celebre corsa in linea taglia lo storico traguardo della sessantesima edizione e, nonostante qualche defezione di troppo, sembra offrire le premesse di uno spettacolo di altissimo livello. Si parte da Maastricht e si arriva a Berg en Terblijt dopo aver percorso i 257,4 chilometri di un tracciato che propone ben trentatré cotes da scalare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amstel Gold Race 2026: le quote dei bookmakers per le scommesse. Evenepoel in pole per la vittoria

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: , Il 29 marzo 1975, Eddy Merckx scrisse un'altra pagina della sua leggenda personale aggiudicandosi l'Amstel Gold Race, la classica oland - facebook.com facebook

Quella di quest'anno sarà l'ultima Amstel Gold Race del direttore Leo Van Vliet che aveva ricevuto il testimone nel 1996 da Herman Krott (ideatore della corsa nel 1966 insieme a Tom Vissers). Il prossimo direttore sarà Tom Dumoulin #eurosportciclismo x.com