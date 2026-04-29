Le sale di una nobile residenza sono state recentemente aperte alla Rai, offrendo uno sguardo sulle strategie militari, sugli interessi internazionali, sulle alleanze e sugli obiettivi che caratterizzano il gioco del Risiko. La presentazione si svolge all’interno di un ambiente storico, con particolare attenzione alle dinamiche di questo gioco di strategia, che ora viene illustrato in una versione di grandi dimensioni.

Strategie militari, incroci di interessi internazionali, alleanze e obiettivi: meglio spiegarle sul piano di gioco del Risiko, soprattutto se è in formato maxi, nelle sale di Palazzo Borromeo. Così, ieri mattina, la trasmissione di approfondimento giornalistico Agorà, su Rai 3, ha proposto un servizio girato a Cesano Maderno con l’intervista di geopolitica al professore Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, ambientata proprio sul piano di gioco del Risiko, nella versione da 90 metri quadri che è una delle tante “chicche” visitabili nella mostra “ 0-99. Design per gioco ”, attualmente ospitata nelle sale della nobile residenza cesanese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le sale della nobile residenza tornano ’in mostra’ sulla Rai

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