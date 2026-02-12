Il sale come testimone della storia | al Musa una nuova mostra dedicata all' archeologia del sale

Al Museo del Sale di Cervia riapre una mostra dedicata all’archeologia del sale. Questa volta si concentra sulla storia di Cervia e del suo sale, con reperti e approfondimenti che raccontano secoli di attività e tradizioni. La mostra, realizzata in collaborazione con l’Università di Bologna, permette ai visitatori di scoprire come il sale abbia segnato la vita della città e dei suoi abitanti nel corso del tempo.

Al Musa - Museo del Sale di Cervia, torna protagonista l'archeologia con la nuova mostra "Archeologia del sale a Cervia", realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna. L'inaugurazione, a ingresso gratuito, è in programma sabato 14 febbraio alle 17. Che cos'è l'archeologia del sale? Cosa racconta il sale sulla storia di un territorio? E perché Cervia rappresenta un luogo privilegiato per questo tipo di studi? La mostra è stata pensata per rispondere a questi interrogativi e guidare il pubblico alla scoperta dei risultati delle più recenti ricerche condotte in città nell'ambito del progetto Prin22 "Esp – Exploring human-environment interaction in the productive landscapes of medieval Italy".

