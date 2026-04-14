Dubbi sulla residenza della nonna Marella Chiesto rinvio a giudizio per John Elkann

A Torino è stato chiesto il rinvio a giudizio di John Elkann nell’ambito di un’indagine riguardante la residenza italiana della nonna, Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. La procura ha deciso di procedere con l’atto giudiziario, in un procedimento che coinvolge anche altri aspetti legati alla posizione fiscale e patrimoniale della famiglia. La discussione si concentra sulla presenza e sulla documentazione che attesterebbero la residenza nel nostro paese.

C’è una richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann (foto) a Torino nell’inchiesta sulla residenza italiana della nonna, Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. E c’è anche una data, quella del 22 giugno, in cui i pezzi del complicato puzzle giudiziario dovrebbero sistemarsi: i tre fascicoli ancora pendenti saranno riunificati e torneranno a comporre un unico dossier. Al centro ci sono sempre gli esiti degli accertamenti di procura e Guardia di Finanza (innescati da un esposto di Margherita Agnelli, la mamma di Elkann) sul domicilio di Marella: l’ipotesi degli inquirenti è che per aggirare il fisco, e forse per evitare questioni sull’ eredità di Gianni Agnelli, si sia tentato di far credere che la donna, morta nel 2019 a 92 anni, dimorasse in Svizzera anziché a Torino.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dubbi sulla residenza della nonna Marella. Chiesto rinvio a giudizio per John Elkann Eredità Agnelli, chiesto rinvio a giudizio per John Elkann e Gianluca Ferrero su residenza Marella, causa aggiornata a 22 giugnoIl cuore dell’inchiesta riguarda la residenza di Marella Caracciolo, deceduta nel 2019. Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John ElkannJohn Elkann potrebbe andare a processo nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli. Argomenti più discussi: Dubbi sulla residenza della nonna Marella. Chiesto rinvio a giudizio per John Elkann; Eredità Agnelli, nuova (attesa) grana per John Elkann: chiesto il rinvio a giudizio anche per truffa aggravata; Inchiesta eredità Agnelli: chiesto dalla Procura di Torino il rinvio a giudizio per John Elkann; John Elkann obbligato a risarcire la mamma con un milione di euro: sconfitta in tribunale in Svizzera per l’eredità Agnelli. Eredità Agenlli, chiesto il rinvio a giudizio di John Elkann Il presidente di Stellantis John Elkann è a un passo dal processo. La Procura di Torino ha chiesto stamattina il suo rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraudol - facebook.com facebook Eredità Agnelli, John Elkann rinviato a giudizio. "Atto dovuto" x.com