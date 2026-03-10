Manuel Agnelli, musicista e frontman di una band italiana di rock alternativo, compie 60 anni. La sua carriera include numerosi album, collaborazioni e progetti musicali, oltre alla partecipazione come giudice in un talent show televisivo. È anche padre di famiglia, con una vita privata che ha spesso condiviso pubblicamente. Durante un’intervista ha dichiarato che questo compleanno sarà l’ultimo che festeggia.

“Questo compleanno è l'ultimo che festeggio. Poi faccio come la regina Elisabetta e smetto di contarli. La madre è morta a 101 anni, lei a 96, evidentemente funziona". Così rispondeva poco tempo fa a Rolling Stone Manuel Agnelli, che il 13 marzo compie 60 anni, di cui gli ultimi 40 passati attraversando mondi diversi tra rock, televisione, teatro e produzione culturale. Il percorso. Manuel Agnelli è il leader degli Afterhours, stasera in concerto al Prato Nato nel 1966 a Milano e cresciuto a Corbetta, nell'hinterland, nel 1985 fonda gli Afterhours, gruppo che diventa uno dei punti di riferimento del rock alternativo italiano. Gli inizi sono in inglese, con album come "All the good children go to hell" e "During Christine's sleep". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Manuel Agnelli compie 60 anni: carriera, progetti e famiglia dell’icona italiana del rock alternativo

Articoli correlati

Jasmine Paolini compie 30 anni: la carriera e i successi della tennista italianaNata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996, Jasmine Paolini raggiunge un’importante svolta nella sua carriera nel giugno 2024, quando arriva...

Addio a Brigitte Bardot, morta a 91 anni l'attrice francese sex symbol del cinema anni '50 e '60 e icona del movimento animalistaAttrice, cantante, simbolo di un’epoca e musa di registi come Roger Vadim, Jean-Luc Godard e Louis Malle, Bardot ha segnato la storia del cinema con...

Una raccolta di contenuti su Manuel Agnelli

Manuel Agnelli: «Ho visto l’eroina distruggere tutti, il rock ha salvato me. X Factor? Non mi manca»L’anno prossimo Agnelli compie sessant’anni e ha deciso di prendersi un anno sabbatico per viaggiare davvero, senza essere in tour. Vuole incontrare la gente per ciò che è, non per ciò che lui ... ilmattino.it

Manuel Agnelli si prenderà un anno sabbaticoIl 18 novembre Manuel Agnelli pubblica il libro Afterhours, Ballate per piccole iene 2025 (Rizzoli) he contiene le foto di Mathias Marchioni e Henry Ruggeri e racconto in prima persona il tour della ... rockol.it