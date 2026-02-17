i pooh celebrano i 60 anni di carriera come super ospiti della finale del festival di sanremo

I Pooh sono stati invitati come super ospiti alla finale del Festival di Sanremo per festeggiare i loro 60 anni di musica. La band ha deciso di partecipare dopo aver ricevuto l'invito dagli organizzatori, che volevano rendere omaggio alla loro lunga carriera. Durante la serata, i Pooh interpreteranno alcuni dei loro successi più amati, portando sul palco un omaggio alla musica italiana.

A Sanremo 2026 tornano i Pooh: la storica band festeggia 60 anni di carriera come super ospiti della finale. Tra una settimana esatta prenderà il via la nuova edizione del Festival della Canzone Italiana. La macchina organizzativa è nel pieno dei lavori. Per la serata finale, dove conosceremo il vincitore, i Pooh saranno ospiti di Sanremo 2026, fortemente voluti da Carlo Conti. Si esibiranno in Piazza Colombo, insieme ad altri attesissimi protagonisti della musica italiana. Questa per la band sarà anche la giusta occasione di festeggiare i 60 anni di una lunga e straordinaria carriera e magari riproporre alcuni dei più grandi successi del loro vasto repertorio musicale.

Al Lucca Summer Festival del 29 luglio, in piazza Napoleone, si esibiranno i Pooh per celebrare i loro 60 anni di attività.

Il 20 agosto, il parco archeologico di Egnazia ospiterà il concerto dei Pooh, celebrando i 60 anni di attività della band.

