Morto Enrico Bafico l’artista filosofo del surrealismo della realtà

Se ne va uno dei protagonisti del surrealismo in Italia. Enrico Bafico, artista e filosofo, è morto lasciando un vuoto nel mondo dell’arte contemporanea ligure e nazionale. La sua ironia e la sua visione unica hanno fatto scuola e continueranno a ispirare chi ha avuto modo di conoscerlo.

Il mondo dell’arte perde una delle sue voci più colte e ironiche. Enrico Bafico, artista e pensatore, se n’è andato lasciando un segno profondo nella scena dell’arte contemporanea ligure e nazionale. Pittore, scultore, intellettuale, amava definire il proprio lavoro come un “surrealismo della realtà”, una visione in cui la metafisica non ha mai smesso di dialogare con il sogno, l’ironia con l’inquietudine, l’infanzia con il destino. Le origini e la formazione tra arte e filosofia. Nato nel settembre del 1943 a Borgo San Dalmazzo, in uno dei momenti più drammatici della storia italiana, Enrico Bafico proveniva da una famiglia genovese originaria di Santa Margherita Ligure. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

