Le opere del maestro Cecchini in dono all’amministrazione

Un artista ha deciso di donare nove opere in ceramica al Comune di Recanati. La donazione rappresenta il risultato di una carriera dedicata all’arte, e l’amministrazione ha accolto con entusiasmo questa consegna. Le opere saranno ora inserite nel patrimonio culturale della città, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali o commenti da parte delle parti coinvolte.

La donazione di nove opere in ceramica al Comune di Recanati non è soltanto un atto amministrativo: è il gesto conclusivo di una vita interamente dedicata all’arte. La Giunta ha accolto la volontà espressa dal maestro ceramista Alberto Cecchini (nella foto) di donare alla città una parte significativa della produzione dell’artista che sarà esposta al Museo di Villa Colloredo Mels. L’atto sancisce un passaggio importante: nove ceramiche entrano a far parte della memoria collettiva, sottraendosi alla dimensione privata per diventare bene condiviso. Alberto Cecchini, oggi novantenne, è nato e cresciuto a Castelnuovo, rione dove le sue opere fanno già parte del paesaggio quotidiano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le opere del maestro Cecchini in dono all’amministrazione Notizie correlate Leggi anche: Milo Manara a Collegno: le opere del maestro del fumetto in mostra al Parco Dalla Chiesa Vi racconto le opere della maturità del maestro Riz Ortolani. Il ricordo di GirelliIn via Castelfidardo, a Pesaro, a fianco dello studio fotografico Ammazzalorso risiedeva la famiglia Ortolani.