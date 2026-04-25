Vi racconto le opere della maturità del maestro Riz Ortolani Il ricordo di Girelli
A Pesaro, lungo via Castelfidardo, si trovava la casa della famiglia Ortolani, vicino allo studio fotografico Ammazzalorso. In questa abitazione, il maestro Riz Ortolani ha trascorso parte della sua giovinezza, lasciando un segno attraverso le sue composizioni musicali. Recentemente, si è parlato delle opere di maturità del compositore, con un ricordo particolare che coinvolge anche il suo collaboratore Girelli.
In via Castelfidardo, a Pesaro, a fianco dello studio fotografico Ammazzalorso risiedeva la famiglia Ortolani. Di lì il giovanissimo Riz saliva verso Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio Rossini, dove aveva iniziato con profitto lo studio del violino. Ma un incidente d’auto a otto anni gli danneggiò il gomito sinistro costringendolo a passare ad altro strumento, il flauto. Anche qui con particolare successo, tanto da diventare a 15 anni primo flauto della orchestra sinfonica cittadina e successivamente, intrapresa la professione, primo flauto, tra l’altro, di un complesso Rai. Dove, dopo grandi, iniziali sacrifici, non tardò ad affermarsi anche quale direttore d’orchestra.🔗 Leggi su Formiche.net
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"Riz Ortolani amò davvero Pesaro"di Giorgio Girelli * In via Castelfidardo, a Pesaro, a fianco dello studio fotografico Ammazzalorso risiedeva la famiglia Ortolani.