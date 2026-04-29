Le nuove droghe | piccole dosi e grandi pericoli incontro pubblico a Lanciano

A Lanciano si è tenuto un incontro pubblico dedicato al tema delle nuove droghe, con un focus su sostanze come il fentanyl e i suoi derivati. L'evento ha coinvolto esperti e cittadini, offrendo informazioni sulla diffusione di queste sostanze e sui rischi associati all’uso di piccole dosi che possono avere effetti molto gravi. La discussione si è concentrata sulla crescente presenza di queste droghe e sui pericoli legati al loro consumo.

Un importante momento di informazione e sensibilizzazione dedicato a un tema di crescente attualità e preoccupazione: la diffusione delle nuove droghe, con particolare attenzione al fentanyl e ai suoi derivati. Questo il senso dell'incontro pubblico promosso dal Rotary Club Lanciano, in programma.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Referendum, a Lanciano incontro pubblico con Di Pietro e BellelliL'ex magistrato di Mani Pulite e il procuratore della Repubblica di Pescara a confronto sulle ragioni del Sì e del No nell'incontro organizzato per... Leggi anche: Inside racconta ‘Droghe e nuove droghe’