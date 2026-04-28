Inside racconta ‘Droghe e nuove droghe’

Questa sera, martedì 28 aprile, su Italia 1 va in onda il nuovo episodio di Le Iene presentano: Inside, intitolato ‘Droghe e nuove droghe’. La puntata è condotta da Luigi Pelazza e si concentra su questo tema, con approfondimenti e servizi dedicati. Il programma va in onda in prima serata e affronta argomenti legati al mondo delle sostanze stupefacenti e alle nuove droghe che circolano.

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