Referendum a Lanciano incontro pubblico con Di Pietro e Bellelli

A Lanciano si svolge un incontro pubblico con Di Pietro e Bellelli in vista del referendum. Durante l'evento vengono spiegate le ragioni per votare 'sì' o 'no' e si discutono gli effetti che l'esito potrebbe avere sul sistema della giustizia. L'iniziativa mira a fornire informazioni chiare e dirette ai cittadini sui possibili scenari legati alla consultazione.

L'ex magistrato di Mani Pulite e il procuratore della Repubblica di Pescara a confronto sulle ragioni del Sì e del No nell'incontro organizzato per il 10 marzo dal Rotary Club Lanciano Perché votare 'sì' o 'no', gli effetti della vittoria dell'uno o dell'altro sul sistema della giustizia. Queste e a altre riflessioni saranno al centro dell'incontro pubblico promosso dal Rotary Club Lanciano dedicato al referendum, in programma martedì 10 marzo alle ore 17.30 presso il salone d'onore 'Benito Lanci' a Lanciano. Le posizioni dei rispettivi comitati saranno rappresentate da Antonio Di Pietro, ex magistrato, e Giuseppe Bellelli, procuratore della Repubblica di Pescara. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Referendum Giustizia: a San Pietro Vernotico un incontro pubblico per le ragioni del "No"L’incontro, che avrà inizio alle ore 18, si propone come un’occasione di dialogo e confronto tecnico-giuridico sulle tematiche della riforma della...

Referendum sulla giustizia, a Predappio un incontro pubblico con Carlo Sorgi e Gessica AllegniProseguono gli appuntamenti di approfondimento sul Referendum costituzionale: si terrà un incontro pubblico lunedì 9 febbraio alle ore 20:30, in sala...

Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Perugia con Valentina D’Orso ed Emma PavanelliUn incontro pubblico sulla riforma della giustizia e sui contenuti del referendum si terrà lunedì 9 marzo alle ore 20.30 al Circolo ARCI di Lacugnano, in via del Compasso 38. L’iniziativa è promossa d ... perugiatoday.it

Referendum Giustizia, incontro promosso dal Movimento 5 Stelle Toscana, in collaborazione con il Comitato Giusto dire NoSarà l’Auditorium Bruno Buozzi di Arezzo (via Monte Cervino 24) ad ospitare domenica 8 marzo alle ore 16.30 l’incontro pubblico ... lanazione.it

