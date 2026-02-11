Tassare il porno come il gioco d’azzardo? Tv scontro tra Pillon e Nappi su dipendenze e tutela minori

Questa mattina su La7, Simone Pillon e Valentina Nappi si sono scontrati in diretta. Il tema centrale era la proposta di tassare l’industria del porno come i giochi d’azzardo. Pillon ha sostenuto che questa mossa potrebbe aiutare a tutelare i minori e ridurre le dipendenze, mentre Nappi ha replicato che si tratta di una soluzione semplice a problemi complessi, senza considerare le conseguenze pratiche. La discussione è diventata molto accesa, con opinioni opposte e molti spettatori davanti alla tv.

Un acceso confronto televisivo ha visto contrapposti l'ex senatore Simone Pillon e la pornostar Valentina Nappi nel programma "L'aria che tira" su La7, affrontando il tema della tassazione dell'industria del porno e le sue implicazioni sociali, in particolare per i minori. Lo scontro, avvenuto questo martedì 11 febbraio 2026, ha sollevato questioni complesse legate alla dipendenza, alla regolamentazione e al ruolo dello Stato nella gestione di attività considerate controverse. L'ex senatore Pillon ha espresso la sua posizione a favore di una tassazione specifica per l'industria del porno, equiparandola al gioco d'azzardo.

