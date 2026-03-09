Rocco Siffredi in lacrime le Iene lo smascherano L’accusa sulle immagini manipolate | Perché è clamorosamente falso – Il video

Le Iene hanno diffuso un video integrale di un’intervista a Rocco Siffredi, in risposta alle accuse di manipolazione avanzate dai suoi avvocati. La trasmissione ha mostrato la sequenza completa, girata con due telecamere e senza tagli, per dimostrare la correttezza del montaggio. Nel video, Siffredi si commuove e si trova in lacrime, mentre il dibattito sulla veridicità delle immagini continua.

Le Iene passano al contrattacco su Rocco Siffredi, dopo che gli avvocati del pornoattore hanno accusato la trasmissione di Italia 1 di aver manipolato il montaggio di un’intervista, il programma ha risposto mandando in onda la sequenza integrale, ripresa con due telecamere e senza alcun taglio. Nel fuorionda, girato durante il confronto tra Siffredi e l’inviata Roberta Rei a proposito delle accuse di abusi da diverse attrici, l’attore hard scoppia in lacrime e si sfoga: «Non voglio più vivere. Non voglio più vivere ma non voglio lasciare il dolore a mia moglie o ai figli. Ho dei momenti molto difficili». Alla domanda se stia ricevendo supporto, risponde di no. 🔗 Leggi su Open.online

