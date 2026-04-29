Le lacrime di Francesca Fagnani a Belve per il racconto della malattia del figlio di Elena Santarelli

Durante la trasmissione televisiva, Francesca Fagnani si è commossa mentre parlava della malattia del figlio di Elena Santarelli, diagnosticato con un tumore cerebrale nel 2017. La giornalista ha mostrato emozione mentre introduceva il tema, accompagnando il racconto con lacrime davanti alla conduttrice. La Santarelli ha condiviso dettagli sulla difficile esperienza vissuta con il figlio durante la malattia.

Francesca Fagnani si scioglie davanti Elena Santarelli a Belve mentre le introduce l'argomento della malattia del figlio Giacomo, al quale fu diagnosticato un tumore cerebrale nel 2017. Aveva solo 8 anni e dopo due anni per fortuna riuscì a uscirne. Le lacrime condivise con la showgirl: "Quando è arrivata la telefonata della guarigione, com'è andata?", ha provato a chiederle, spezzata dalla commozione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi

Notizie correlate

Leggi anche: Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani del 28 aprile: Elena Santarelli e Sal Da Vinci

Belve, la prima volta di Francesca Fagnani: si commuove davanti a Elena SantarelliNell'intervista a Elena Santarelli, la conduttrice si lascia andare a un momento di forte emozione già mentre pone la domanda sulla guarigione del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sal Da Vinci in lacrime a Belve, Francesca Fagnani lo fa crollare: perché; Shiva ospite a Belve da Francesca Fagnani va all'attacco di Fedez non mi ha difeso e mi ha danneggiato; Shiva a Belve tra lacrime e accuse: Fedez mi ha danneggiato, il racconto choc su carcere, sparatoria e vita privata; Belve, Sal Da Vinci non mantiene le promesse e replica alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo.

Francesca Fagnani, succede l’impensabile a Belve: scoppia a piangere in diretta, ecco il motivoLacrime inaspettate a Belve: Francesca Fagnani si emoziona davanti alla storia di Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo. donnaglamour.it

Francesca Fagnani in lacrime a Belve pubblico sotto chocFrancesca Fagnani è uno dei volti di punta di Rai 2 con il suo programma Belve durante l'ultima puntata si è concessa uno strappo alle regole che non è passato inosservato. notizie.it

#Belve: la commozione di Francesca Fagnani di fronte al dolore di Elena Santarelli scrive una nuova pagina del programma x.com

Nell’intervista da Francesca Fagnani la showgirl è tornata sul pandoro gate (conclusosi con il proscioglimento dell’imprenditrice digitale): “Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo. Con 22 milioni di follower dovr - facebook.com facebook