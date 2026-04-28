Nuovo appuntamento con Belve questa sera, martedì 28 aprile 2026 su Rai 2. Francesca Fagnani è pronta anche stasera per sfoderare le sue corrosive domande con tre nuovi ospiti dopo le prime tre puntate che ha fatto parlare per giorni gli utenti dei social network. Gli ascolti del programma si confermano ottimi: la puntata di martedì scorso, con ospiti Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva, ha segnato un piccolo record con 1.761.000 spettatori pari all'11,40% di share, un risultato mai toccato durante le ultime due edizioni del programma. Ecco chi siederà stasera sul celebre sgabello e cosa dobbiamo aspettarci dalla quarta puntata di Belve, in onda alle 21.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belve, gli ospiti di Francesca Fagnani del 28 aprile: Elena Santarelli e Sal Da Vinci

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