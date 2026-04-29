Le Famiglie Sospese | poco cemento in 10 anni Il merito è anche nostro

Le famiglie sospese hanno dedicato dieci anni a osservare i cambiamenti della città, in particolare il calo del cemento utilizzato nelle costruzioni. La presentazione dei dati sull’urbanistica milanese, avvenuta lunedì e condotta dal sindaco, ha suscitato reazioni tra i cittadini coinvolti. Alcuni di loro hanno commentato con fermezza, evidenziando come i numeri riflettano le scelte fatte nel corso degli anni e il ruolo che hanno avuto anche loro nelle decisioni sulla crescita urbana.

Leggono i dati sull’urbanistica milanese illustrati lunedì dal sindaco Giuseppe Sala e partono all’attacco. I cittadini del Comitato Famiglie Sospese, quelle che hanno investito su case poste sotto sequestro o i cui cantieri sono stati bloccati a causa delle inchieste della Procura, partono dai numeri che il primo cittadino ha tratto da uno studio del professor Stefano Salata del Politecnico, in particolare uno: negli ultimi dieci anni, Milano ha aggiunto solo lo 0,37% di metri cubi di costruito, raddoppiando però ciclabili e aree verdi. La conclusione di Sala – "non è vero che Milano è stata cementificata" – è condivisa da Filippo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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"Bisogna fare attenzione perché finiremmo per aumentare il debito, inciderebbe sui tassi ed alla fine a pagare il conto sarebbero famiglie e imprese”. x.com