Un insegnante ha riferito che anche le famiglie si mostrano spesso aggressive, creando difficoltà nelle attività scolastiche. La relazione con le famiglie diventa sempre più complessa, mentre la burocrazia e i carichi di lavoro continuano a crescere. Questi elementi contribuiscono a rendere la professione dell’insegnante meno attraente rispetto al passato. La situazione viene descritta come un ostacolo al lavoro quotidiano degli educatori.

Tra didattica personalizzata, rapporti sempre più complessi con le famiglie, burocrazia asfissiante e carichi di lavoro in costante aumento, oggi, la professione dell’insegnante sembra avere meno attrattiva di un tempo. Il punto con Alessandro Lattarulo, docente di Scienze giuridiche ed economiche all’Iis Spallanzani di Castelfranco Emilia, che racconta le difficoltà quotidiane di questo mestiere. Docenti e famiglie. È veramente un rapporto così complesso? "In parte è così. Accanto a una larga maggioranza di genitori collaborativi, riscontriamo sempre più adulti che tendono a vivere le difficoltà scolastiche dei figli come un proprio fallimento, reagendo talvolta anche in modo violento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La testimonianza di un docente: "Anche le famiglie sono aggressive. Ed è un ostacolo al nostro lavoro"

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La testimonianza di un docente: Anche le famiglie sono aggressive. Ed è un ostacolo al nostro lavoroAlessandro Lattaruolo, Spallanzani di Castelfranco: C’è una larga maggioranza di genitori collaborativi. Ma aumentano i casi in cui gli adulti reagiscono male e questo è un problema grave. msn.com

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"Una testimonianza d'amore per le radici che ci rendono orgogliosi della nostra terra" #SantAnastasia - facebook.com facebook

#LeoneXIV si sofferma sul valore della testimonianza cristiana e della comunicazione onesta, esorta ad annunciare la Pasqua di Cristo per “dare nuova voce alla speranza, altrimenti soffocata tra le mani dei violenti”. Ricorda poi #PapaFrancesco x.com