Le elezioni di Ribera Eunice Palminteri deposita la sua lista | ecco i candidati al Consiglio

Eunice Palminteri ha depositato questa mattina in Comune la sua lista elettorale per le elezioni di Ribera. La candidata, già nota nel panorama locale, ha presentato ufficialmente i nomi dei candidati al Consiglio Comunale. Questa mossa segue quella di Carmelo Pace, che aveva già annunciato la sua candidatura come sindaco e capogruppo della Dc in Ars.

Dopo il candidato già sindaco di Ribera, nonché capogruppo Ars della Dc, Carmelo Pace, anche l'aspirante primo cittadino Eunice Palminteri ha presentato questa mattina in Comune la sua lista elettorale. Si tratta di un elenco di candidati al Consiglio comunale composto da uomini e donne di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Eunice Palminteri a Ribera: efficienza aziendale perEunice Palminteri, imprenditrice tornata a Ribera dopo due decenni di assenza dall’isola, lancia la sua candidatura al sindaco con una visione... La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a RiberaDopo le candidature di Maria Rosaria Provenzano e di Carmelo Pace, arriva una terza proposta per la guida della città di Ribera: Eunice Palminteri. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Sei liste a sostegno di Carmelo Pace, ecco chi sono tutti i suoi candidati al Consiglio di Ribera; Ribera. Il Pd si divide, Iacono con Palmineri, Catanzaro con Provenzano - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Ribera: Elezioni amministrative. Lunedì di fuoco per il Pd e caos tra accuse, smentite e precisazioni tra a segreteria provinciale e regionale sull’utilizzo de simbolo; Ribera: Elezioni amministrative. Lunedì di fuoco nel Pd tra segreteria provinciale e regionale sul candidato da appoggiare.