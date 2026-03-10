La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a Ribera

La Vardera annuncia la candidatura di Eunice Palminteri a sindaca di Ribera. Dopo le proposte di Maria Rosaria Provenzano e Carmelo Pace, anche Palminteri si propone per la guida della città. La decisione arriva in un momento di cambiamenti politici locali. La sua candidatura si aggiunge alle altre già presentate, creando un nuovo scenario per le prossime elezioni comunali a Ribera.

Dopo le candidature di Maria Rosaria Provenzano e di Carmelo Pace, arriva una terza proposta per la guida della città di Ribera: Eunice Palminteri. L’annuncio è stato diffuso attraverso la pagina Facebook di Controcorrente Ribera, il movimento che fa capo Ismaele La Vardera, deputato all’Ars che ha già annunciato la sua candidatura a presidente della Regione. Nel post, corredato da un invito pubblico, si legge: “Ribera merita di scegliere. Merita coraggio, libertà e una nuova visione. Giovedì 12 marzo alle ore 19:00, presso la sala convegni del Comune di Ribera ‘Emanuela e Giovanni Ragusa’, vivremo un momento importante per la nostra città: l’annuncio ufficiale della candidatura a sindaca di Eunice Palminteri, affiancata da Ismaele La Vardera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

