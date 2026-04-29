Le donne democratiche dell' Emilia-Romagna | Solidarietà a Victoria Oluboyo razzismo e sessismo non derubricabili a banali offese

Le donne democratiche dell'Emilia-Romagna esprimono solidarietà a Victoria Oluboyo, condannando gli insulti sessisti e razzisti rivolti a lei. La portavoce regionale delle donne democratiche ha dichiarato che tali offese, specialmente durante la Festa di Liberazione dal nazi-fascismo, sono inaccettabili. La loro posizione si concentra sulla condanna di ogni forma di discriminazione e di linguaggio offensivo rivolto a chi si impegna per i valori della libertà e dell’uguaglianza.