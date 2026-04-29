Le donne democratiche dell' Emilia-Romagna | Solidarietà a Victoria Oluboyo razzismo e sessismo non derubricabili a banali offese

Da parmatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le donne democratiche dell'Emilia-Romagna esprimono solidarietà a Victoria Oluboyo, condannando gli insulti sessisti e razzisti rivolti a lei. La portavoce regionale delle donne democratiche ha dichiarato che tali offese, specialmente durante la Festa di Liberazione dal nazi-fascismo, sono inaccettabili. La loro posizione si concentra sulla condanna di ogni forma di discriminazione e di linguaggio offensivo rivolto a chi si impegna per i valori della libertà e dell’uguaglianza.

“Gli insulti sessisti e razzisti non sono sopportabili e sono ancora più odiosi quando arrivano a chi sta celebrando la Festa di Liberazione dal nazi-fascismo”  sottolinea Marcella Zappaterra, Portavoce regionale Conferenza Donne Democratiche Emilia-Romagna.  A nome delle Donne Democratiche.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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