Le donne democratiche dell' Emilia-Romagna | Solidarietà a Victoria Oluboyo razzismo e sessismo non derubricabili a banali offese
Le donne democratiche dell'Emilia-Romagna esprimono solidarietà a Victoria Oluboyo, condannando gli insulti sessisti e razzisti rivolti a lei. La portavoce regionale delle donne democratiche ha dichiarato che tali offese, specialmente durante la Festa di Liberazione dal nazi-fascismo, sono inaccettabili. La loro posizione si concentra sulla condanna di ogni forma di discriminazione e di linguaggio offensivo rivolto a chi si impegna per i valori della libertà e dell’uguaglianza.
“Gli insulti sessisti e razzisti non sono sopportabili e sono ancora più odiosi quando arrivano a chi sta celebrando la Festa di Liberazione dal nazi-fascismo” sottolinea Marcella Zappaterra, Portavoce regionale Conferenza Donne Democratiche Emilia-Romagna. A nome delle Donne Democratiche.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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