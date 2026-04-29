Le donne | dall’alba dell’umano al XXI secolo | si presenta il progetto contro la discriminazione di genere
Sarà presentato mercoledì 29 aprile alle 17,15 alla Biblioteca Gilda Trisolini di Palazzo Alvaro il progetto "Le donne: dall’alba dell’umano al XXI secolo".Progetto programmato dal Dipartimento per l’Uguaglianza di Genere di AIParC, su sollecitazione del presidente Nazionale Salvatore Timpano.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Moige a Torino presenta 'Be Active', progetto contro la violenza di genere che coinvolge scuole, piazze e supporto legale
Figlia d’a tempesta: a Palmi voci e suoni contro la discriminazione di genereBattute finali per la prima parte del progetto "Gener-Azione #Pari – Canzoni, Diritti e Costituzione", un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Reggio, a palazzo Alvaro l’incontro sulle Donne nella letteratura e nell’arte · ilreggino.it; Roma sud, blitz all’alba per sgomberare i pirati del Laurentino; Due incontri con gli autori nell’aula magna dell’Arte bianca di Neive; Sephora apre a Zagabria: lunghe code dall’alba.
Le Donne: Dall’Alba dell’umano al XXI Secolo: a Reggio Calabria un progetto per l’uguaglianza di genereIl progetto LE DONNE: dall’alba dell’umano al XXI secolo programmato dal Dipartimento per l’Uguaglianza di Genere di AIParC, su sollecitazione del presidente Nazionale Salvatore Timpano, si propone ... strettoweb.com
Un’alba per le donne negli anni cinquantaLo sguardo straordinariamente moderno sul mondo femminile e il tenace impegno per la democrazia di Alba de Céspedes (1911-1997) sono finalmente riemersi negli ultimi anni grazie alla meritoria ... ilsole24ore.com
“È importante accendere i riflettori sulla condizione delle donne in carcere, che vivono una realtà spesso più complessa e meno visibile”, ha dichiarato il Garante Ciambriello - facebook.com facebook
E le nostre donne aprono la battle dei talenti con un medley di Raffaella Carrà #GFVIP x.com