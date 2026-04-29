Le compagnie aeree usano la crisi del carburante per la loro battaglia sul bagaglio a mano | Non può essere gratis abbiamo già troppi costi

Le compagnie aeree stanno sfruttando la recente crisi del carburante, causata dalla guerra in Medio Oriente, per opporsi alla proposta dell’Unione europea di rendere gratuito il bagaglio a mano per tutti i passeggeri. Secondo le compagnie, i costi crescenti legati alla crisi di approvvigionamento rendono impossibile mantenere il servizio senza costi aggiuntivi. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle politiche di gestione del bagaglio e sui costi per i passeggeri.

Le compagnie aeree hanno trovato un alleato insperato nella loro battaglia per evitare che l’Unione europea imponga il bagaglio a mano gratuito per tutti i passeggeri: la crisi del carburante innescata dalla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riporta il Financial Times, la lobby dei vettori aerei sta esercitando pressione sui politici europei affinché abbandonino definitivamente una serie di misure contro cui il settore si batte da anni nell’ambito della riforma sui diritti dei passeggeri. «Non ho iniziato una guerra in Iran. Quindi perché dovrei subirne le conseguenze?», ha spiegato József Váradi, amministratore delegato di Wizz Air. La lunga battaglia sul bagaglio a mano gratis.🔗 Leggi su Open.online

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