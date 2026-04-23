A partire dal 28 aprile, le compagnie aeree di bandiera introdurranno una nuova tariffa chiamata Economy Basic, che modifica le regole sui bagagli a mano gratuiti. Con questa modifica, i passeggeri non potranno più portare gratuitamente un trolley in cabina, come avveniva in passato. La novità riguarda diverse compagnie di linea tradizionali, che adottano questa misura per tutte le prenotazioni effettuate con questa tariffa.

Viaggiare con un trolley in cabina senza costi aggiuntivi sta per diventare un ricordo anche sui voli delle compagnie di bandiera. Il Gruppo Lufthansa ha annunciato una svolta storica per le proprie politiche di viaggio a corto e medio raggio: l’introduzione di una nuova tariffa d’ingresso, denominata “Economy Basic “, che esclude la possibilità di portare gratuitamente a bordo il classico bagaglio a mano. Con questa mossa, che segue la sperimentazione avviata nei mesi scorsi da Air France, il colosso tedesco dei cieli equipara di fatto i propri servizi di base a quelli dei principali vettori low-cost europei. Come funziona la tariffa “Economy Basic” e le dimensioni consentite.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niente più bagaglio a mano gratuito su Lufthansa: dal 28 aprile arriva la nuova tariffa Economy Basic, ecco le compagnie aeree coinvolte

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