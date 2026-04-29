Le aziende sanitarie Bilancio disco verde | Crescita e investimenti

Le aziende sanitarie hanno ottenuto il via libera al nuovo bilancio, che prevede un incremento del personale nei servizi sanitari e lo sviluppo della sanità territoriale. Sono previsti investimenti in nuove strutture e tecnologie, mentre vengono adottate misure di controllo della spesa per gestire l’aumento dei costi. La decisione riguarda l’approvazione delle risorse economiche destinate a migliorare i servizi e a sostenere la crescita del settore.

Più personale nei servizi sanitari, sviluppo della sanità territoriale, investimenti in strutture e tecnologie e nuove azioni di controllo della spesa per affrontare l’aumento dei costi. Sono questi i principali elementi che caratterizzano il Bilancio preventivo 2026 delle aziende sanitarie ferraresi, predisposto dalla Direzione strategica e che oggi è stato approvato dalla Ctss con 16 voti favorevoli, 43 astenuti e nessun contrario. "Un risultato per il quale esprimo soddisfazione e che rappresenta uno sprone per conseguire risultati sempre più importanti – commenta la direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le aziende sanitarie. Bilancio, disco verde: "Crescita e investimenti" Notizie correlate Aziende sanitarie, bilancio 2025 in rosso di 70 milioni: "Obiettivo pareggio quest'anno"Bilanci delle Aziende sanitarie ferraresi: continua il percorso di governo dei conti che porterà nell’anno 2026 ad un risultato di pareggio nella... Dal governo disco verde per Finanziaria e Bilancio della RegioneVia libera del Consiglio dei Ministri alla legge di stabilità e al bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Siciliana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le aziende sanitarie. Bilancio, disco verde: Crescita e investimenti; Bilancio preventivo Aziende Sanitarie. Aumentano i fondi, ma sono vincolati; Approvati i bilanci economici preventivi 2026 delle aziende sanitarie modenesi; Una sanità a maggioranza femminile che cambia passo: l’Ausl presenta il terzo Bilancio di Genere. Il bilancio di genere in sanità. Un modo per creare valore ma che è ancora poco utilizzatoSe esce da una logica di reportistica e adempimento, il bilancio di genere può diventare uno strumento di misura e di governo del valore delle aziende, anche ma non solo attraverso l’analisi del ... quotidianosanita.it I bilanci delle aziende sanitarie: Obiettivo pareggio di bilancio, liste d’attesa più corte e serviziLa direzione: In linea con la Regione, che garantisce il fabbisogno di 112 milioni di euro delle nostre Ausl . msn.com Cagliari, un percorso formativo “a tappe” dedicato al Bilancio e alla Contabilità x.com In audizione in commissione Bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica il ministro avverte: «Previsioni presto obsolete». Pil 2026 stimato allo 0,6%, deficit al 3,1%. E all’Ue chiede più flessibilità davanti agli shock internazionali - facebook.com facebook