Dal governo disco verde per Finanziaria e Bilancio della Regione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Siciliana. La decisione riguarda le risorse finanziarie destinate alla regione e le norme di bilancio per i prossimi anni. La delibera è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intero quadro economico e di spesa regionale.

Via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di stabilità e al bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Siciliana. Lo annuncia il governatore Renato Schifani in una nota stampa. "La decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di.